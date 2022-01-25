نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مفعل الآن” رابط موقع وزارة التربية الكويت للاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر 2022/2021 الفصل الأول في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط موقع وزارة التربية الكويت الرسمي، أهم المواقع الإلكترونية في دولة الكويت اليوم بالتزامن مع قرب رفع نتيجة الثانوية العامة الكويتية الفصل الأول 2022/2021، من أجل متابعة تفاصيل النتيجة وموعد إعلانها الرسمي، وكانت الوزارة قد اتخذت إجراءات مشددة لتجنب إصابة الطلاب بفيروس كورونا المستجد أثناء تأديتهم للاختبارات، ووفرت أجهزة قياس الحرارة في كل اللجان الخاصة بالامتحانات ووفرت عربات إسعاف للتدخل في حالة وجود أي حالة أشتباه، وأنهت الوزارة الامتحانات بكفاءة كبيرة ولم تحدث أي أصابات بين الطلاب، وفيما يلي رابط الاستعلام الإلكتروني عن النتائج وكيفية استخراج النتائج إلكترونياً.

رابط موقع وزارة التربية الكويت 2022

الدخول على موقع الوزارة الرسمي moe.edu.kw .

. الدخول على رابط المربع الإلكتروني للنتائج app.moe.kw .

. النقر على نتائج الثانوية العامة.

تسجيل البيانات المطلوبة للاستعلام الرقم المدني ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

أدخل على عرض النتيجة أو الاستعلام لتظهر تفاصيل النتيجة من درجات ونسبة نجاح عامة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الكويتية 2022/2021

كانت وزارة التربية في الكويت قد عقدت أمتحانات الصف الثاني عشر للفرعين العلمي والأدبي، بداية من يوم 2021/12/31 الماضي، واستمرت حتى انتهت يوم 2022/01/10، وبالنسبة لامتحان الفرع الديني فقد بدأ يوم 2022/01/06، وانتهى يوم 2022/01/25 من نفس الشهر، وتعمل اللجان المختصة بالتصحيح في تصحيح كل مادة يتم الانتهاء من أمتحانها مباشراً من خلال مختصين تابعين للوزارة، حتى وأن انتهت الامتحانات تكون النتائج جاهزة للرفع على الموقع مباشراً.

موقع وزارة التربية الكويت

أعلنت وزارة التربية في الكويت أن الامتحانات وفق المنهج الدراسي، وفي مستوى الطالب العادي ويوجد بها بعض الأسئلة التي تميز الطالب المتفوق، وبالنسبة لمادة الأحياء التي أشتكي منها بعض الطلاب فهي في مستوى الطلاب، ولم تخرج عن المنهج الدراسي وتم تصحيها فور الانتهاء منها ونتائجها جيدة، وطمأن الطلاب أن المؤشرات الأولية تبشر بارتفاع النتيجة عن العام السابق.

رابط المربع الإلكتروني للنتائج

تعمل دائماً وزارة التربية في دولة الكويت على أستخدام التكنولوجيا في تقديم كافة خدماتها، ومن أهم الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها هي خدمة الاستعلام عن النتيجة، لذا أنشأت الموقع التابع للوزارة المربع الإلكتروني للنتائج، لتقديم النتائج من خلاله بجانب موقع وزارة التربية الكويتية الرسمي، ويوفر الرابط النتائج لجميع المراحل التعليمية الكويتية بسهولة بالرقم المدني للطالب.

موقع البوابة التعليمية الكويتية

البوابة التعليمية الكويتية هي موقع إلكتروني تابع لوزارة التربية، تم إنشاؤه من أجل تقديم الخدمات التعليمية من خلاله للطلاب مثل نشر جدول الاختبارات الفصلية لكافة المراحل الدراسية، في ظل التحول الرقمي الذي تنشده وزارة التربية، وكذالك تنشر الوزارة من خلاله نتائج الطلاب ويقدم العديد من الخدمات للمنظومة التعليمية داخل دولة الكويت.

تحديد أخر موعد لتسجيل طلاب المنازل في الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية الكويتية أن يوم 31 من شهر يناير الجاري، هو اليوم الأخير لتسجيل المنازل للمرحلة الثانوية العامة، سواء للطلاب الكويتين، أو الطلاب الوافدين والمقيمين، وقالت الوزارة أنها لن تمدد فترة التسجيل، وحددت المستندات المطلوبة للتسجيل لكل فئة من الطلاب.