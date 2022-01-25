الاستعلام عن مبلغ الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

الاستعلام عن مبلغ الضمان الاجتماعي المطور 1443 يُعتبر من المعلومات التي يتطلع عدد كبير من الأفراد ولا سيما المستحقين والمستفيدين من معاش ومساعدات الضمان الاجتماعي والراغبين في تقديم طلب اشتراك جديد في الضمان أيضًا إلى التعرف عليها بدقة من أجل حساب المبلغ المستحَق لهم ومعرفة القيمة المالية التي سوف يتم إيداعها في حساب المستفيد في الموعد المحدد لها ، ولذلك سوف يتم عبر السطور التالية توضيح أهم طرق الاستسفار عن رصيد الضَّمان المُطور الجديد بالتفصيل.

الاستعلام عن مبلغ الضمان الاجتماعي

يُعتبر الاستعلام عن مبلغ الضمان الاجتماعي هي خدمة من الخِدْمَات الحكومية المتعددة التي قد تم إتاحتها بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي من خلال شبكة الإنترنت ، وذلك حتى يتسنى للأفراد المستفيدين من الضمان معرفة مبلغ الضمان الخاص بك مستفيد منهم بسهولة وعبر مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة بدلًا من أن يضطر المواطن إلى الذهب إلى أحد فروع مؤسسة الضمان الاجتماعي حيث إن المواطن هنا لا يحتاج سوى رَقْم طلب الضمان أو رَقْم بطاقة الهُوِيَّة الوطنية ورقم السجل فقط ؛ من أجل معرفة مبلغ الضمان خاصته عبر الإنترنت.

الاستعلام عن مبلغ الضمان الاجتماعي المطور برقم السجل المدني أو رقم الهوية

يُمكن إجراء استعلام عن حسابي في الضمان الاجتماعي المطور ومعرفة مَبلغ الضَّمان وكافة التفاصيل لأي مواطن داخل المملكة العربية السُّعُودية عبر رَقْم السجل المدني من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج بشكل مباشر إلى الموقع الرسمي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السُّعُودية

الضغط على (الخِدْمَات الاجتماعية).

اختيار خدمة (استعلام عن رصيد الضمان).

في صفحة الاستعلام؛ يتم إدخال رَقْم السجل المدني أو رقم بطاقة الهُوِيَّة الوطنية لصاحب حساب الضمان

سوف تظهر هنا جميع تفاصيل الضمان الاجتماعي للمستخدم بما فيها قيمة مبلغ الضمان.

استعلام عن الضمان الاجتماعي المطور الجديد عبر الجوال

يُمكن أيضًا إجراء استعلام عن الضمان الاجتماعي المطور الجديد للمواطنين داخل المملكة من خلال رَقْم الهاتف وبعدة طرق أخرى من أجل الاستفسار عن مَبلغ الضَّمان وعن أي شيء متعلق بخدمات الضمان بشكل فوري، كما يلي: