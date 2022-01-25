رابط نتائج الصف الثاني عشر الثانوية العامة 2021 الكويت

رابط نتائج الصف الثاني عشر لجميع طلاب وطالبات الثانوية العامة في دولة الكويت، الذين يبحثون في هذه اللحظة عن ظهور نتيجتهم، حيث أنهم في حالة من القلق الان هم وأولياء أمورهم، ينتظرون اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، حيث كان قد تم الانتهاء من اداء اختباراتهم التي أجريت وفق استخدام الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا بعد ذلك، بدأت اللجان المتخصصة عملية تصحيح أوراق إجابات الطلاب، والتي تم التحقق منها بدقة، ولم يتبق سوى إعلان نتائج الطلاب لعام 2021 في الكويت.

نتائج الثانوية العامة الكويت

هناك تساؤلات كثير من المواطنين في دولة الكويت، عن الموعد الذي ستقوم فيه وزارة التربية والتعليم، باعلان نتائج الثانوية العامة في الكويت، حيث يهتم العديد من الطلاب بمعرفة كيفية الحصول على معلومات عن نتائج طلاب الفصل الدراسي الأول، والتي يمكن القيام بها من خلال الذهاب إلى موقع المربع الالكتروني ويتم اتباع الخطوات التالية:

أولا وقبل كل شيء يجب على الطالب أو الطالبة زيارة موقع المربع الالكتروني على شبكة الإنترنت.

ثانيًا ستظهر الصفحة الرئيسية، مع عرض جميع الفئات، والتي يختار الطالب منها نتائج الثانوية العامة.

ثالثًا بعد اختيار نتائج الثانوية العامة

سيتم إرسال بريد إلكتروني إلى الطالب مع مربع حوار بعنوان “نتائج الطالب”، بالإضافة إلى مساحة لرقم الضمان الاجتماعي

وزر بحث. أدخل رقم الضمان الاجتماعي الخاص به في الحقول المحددة،

ثم انقر فوق زر البحث.

أخيرًا كان عليه الانتظار قليلاً حتى تظهر نتيجته.

نتائج الثانوية العامة 2021 الكويت

انتهي جميع طلاب الصف الثاني عشر من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للثانوية العامة بالكويت، وذلك يوم الاثنين 11 يناير 2022، ومنذ أن تم الانتهاء من الامتحانات، وقد عكف جميع المعلمين والموظفين على تصحيح اجابات جميع الطلاب، ينتظر الطلاب وكذلك أولياء الأمور أن يتم إعلان النتائج اليوم الثلاثاء 25 يناير بعد فترة طويلة من الدراسة، وكما نعلم جميعً ، تعتبر نتائج السنة الثانية عشر ضرورية للغاية حيث يتم قبول الطلاب في أقسام من كليات مختلفة بناءً على درجاتهم في السنة الثانية، والتي تحددها الدرجة الأكاديمية للطالب.