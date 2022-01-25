الإضافات الجديدة للعبة ماين كرافت لتحميلها Minecraft آخر إصدار بطريقة رسمية

ماين كرافت واحدة من الألعاب التي يمكن تحميلها بشكل مجانا لهواتف الاندرويد، وتعد من ألعاب الفيديو التي انتشرت مؤخرا، وهي من أكثر الألعاب الإلكترونية متعة، وهي لعب تعمل بجودة ثلاثي الأبعاد، وهي من ألعاب البناء والتعمير، من الألعاب الممتعة التي تتميز بالإثارة والتركيز، يتم لعبها في مجموعات أو بشكل فردي، وبعد أن قام عدد كبير من الأفراد بتحميل هذه اللعبة زاد عدد الباحثين عنها وعن طريقة تنزيلها، وتقوم الشركة المنتجة للعبة بعمل التحديثات الأزمة بشكل دوري، لذلك تجد أنها من الألعاب السريعة.

الإضافات الجديدة للعبة ماين كرافت

بعد أن قامت الشركة بعمل التحديثات الجديدة للعبة تم إضافة بعض الإثارة في اللعبة

مثل إضافة أماكن جبلية تحتوي على منخفضات تحتوي علي بعض الزهور الرائعة والأشجار يطلق على هذه المنطقة المروج.

كما تم ظهور عدد من منخفضات الثلج وهذا الأماكن جرداء لا يوجد به أي أن اع من الشجر أو غيرها ولكن يوجد بها عدد من الأغنام.

وأيضا تواجد داخل اللعبة بساتين وهذه منطقة جبلية يوجد بها عدد كبير من الدببة كما يوجد بها أيضا ارانب بريه.

ظهر داخل اللعبة عدد من الكهوف التي يحتمي بها صغار الحيوانات المفترسة.

مع ظهور عدد من الكهوف يختبئ تحت أوراق الأشجار.

كيفية لعب ماين كرافت

أولا قم بفتح اللعبة الموجودة على الديسك توب الموجود في هاتفك ج

قم بالدخول على اللعبة والضغط على تحميل.

قم بالضغط علي زر تشغيل المتواجد في اللعبة.

اضغط على بداية جديدة.

قم باختيار المواصفات الخاصة بك الاب تتناسب مع اختياراتك.

حاول البقاء حيا داخل اللعبة أكبر فترة ممكنة عن طريق حماية عالمك.

حاول الهروب من الوحوش الموجودة والبقاء في أماكن أمانة اكبر فترة ممكنة.

كما تتيح لك اللعبة عدد كبير من المعدات التي تحتاجها في البناء

طريقة تحميل لعبة ماين كرافت بطريقة صحيحة

من السهل تحميل لعبة ماين كرافت حيث أنها واحدة من الألعاب المتوفرة على تطبيق جوجل بلاي