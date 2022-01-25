رابط نتائج الثانوية العامة 2021 الكويت الثاني عشر عبر رابط موقع المربع الالكتروني

رابط نتائج الثانوية العامة 2021 الكويت ينتظرها الآلاف من الطلاب والطالبات في الصف الثاني عشر، علي مستوى كافة أنحاء دولة الكويت، حيث كان الطلاب قد انتهوا من أداء امتحاناتهم في الحادي عشر من شهر يناير 2022، وسط إجراءات شديدة بين جميع الطلاب، وبعد التأكد من أنه قد تم اكتمال عملية تصحيح لكل الأوراق الامتحانية ، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن الموعد النهائي الذي سيتم فيه إعلان نتائج الثاني عشر، سيكون اليوم الثلاثاء الخامس والعشرون من شهر يناير، وسيتم ذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم، من خلال المربع الالكتروني.

نتائج الثانوية العامة 2022/2021 الكويت

جميع طلاب وطالبات الثانوية العامة يتطلعون خلال الساعات القادمة للاطلاع على نتائج الطلاب في شهادة الثانوية العامة الكويت، بعد أن قضوا الايام الماضية في قلق وتوتر كبير، حيث يريد أولياء الأمور الاطمئنان على مستقبل أبنائهم طلاب الثاني عشر، وسيتم استعلام نتيجة الثانوية العامة الكترونياً، وذلك دون أن يتم الذهاب إلى مؤسسات علمية وتعليمية مختلفة، وعلى جميع الأشخاص أن يقوموا باتباع الخطوات التالية:

يجب عليك أولاً الانتقال إلى موقع الويب المخصص لرفع ملف نتائج الصف الثاني عشر الثانوية العامة عبر المربع الالكتروني. بعد ذلك، يجب عليك إدخال اسم المستخدم والرمز الخاصين بك. ستظهر لك مجموعة متنوعة من البدائل التي يوفرها الموقع. يجب عليك اختيار عنوان لنتائج الطلاب الكويت 2022. بعد ذلك، بعد الضغط على الز ، أكمل الإجراء عن طريق إدخال جميع البيانات والتحقق منها بشكل صحيح، بما في ذلك العام الدراسي والاسم الكامل، بالإضافة إلى رقم التعريف الوطني ورقم جلسة الامتحان. .بعد أن تقوم بمراجعة كافة المعلومات والبيانات التي قمت بجمعها، انقر فوق “إظهار النتائج” لمعرفة النقاط والنسب المئوية على الفور.

نتائج المربع الإلكتروني في الكويت

.يعتبر المربع الإلكتروني هو الموقع الرسمي لإعلان نتائج طلاب الكويت، سواء نتائج الثانوية العامة، أو النتائج الدراسية الأخري التي يتم إعلانها الكترونياً، تسهيلا على الطلابن وهو موقع إلكتروني تابع لوزارة التربية والتعليم يتم من خلاله إرسال إشعارات الي البريد الالكتروني لكل طالب بتفاصيل النتائج الخاصة بهم وذلك جميع المراحل