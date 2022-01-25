354.7 مليون إصابة بكورونا حول العالم.. والوفيات تتجاوز 5 ملايين و604 آلاف

جدة - نرمين السيد - ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم ارتفع إلى 354 مليونا و717 ألفا و844 حالة.



جدة - نرمين السيد - ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم ارتفع إلى 354 مليونا و717 ألفا و844 حالة. وأفادت جونز هوبكنز حسبما ذكرت شبكة (سى.إن.إن.) الأمريكية اليوم الثلاثاء، بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و604 آلاف و293 حالة.

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