البنتاجون يجهز 8500 جندى لنشرهم بأوروبا

جدة - نرمين السيد - أبلغت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عددا من الوحدات العسكرية داخل الولايات المتحدة بأن عليها البقاء فى حالة استعداد لإعادة الانتشار فى أوروبا إذا ما طلب حلف شمال الأطلسى "ناتو" ذلك.





يأتى هذا فى ظل تصاعد حدة التوترات مع روسيا بشأن حشد قواتها على حدود أوكرانيا. وحسب شبكة "سى بى إس" الأمريكية اليوم الثلاثاء، فإن معظم هذه الوحدات، وقوامها 8500 جندى، قد يتم نشرها كجزء من قوات الرد السريع التابعة للحلف الغربى حال إعادة تفعيل هذه القوات. وأوضحت أن بعض هذه القوات قد يتم نشرها بصورة منفردة بهدف تعزيز دول الجناح الشرقى من الناتو إذا ما تدهور الوضع الأمنى فى شرق أوروبا. ورغم أن البنتاجون لم يكشف بعد على وجه الدقة تلك الوحدات التى وضعت فى حالة الاستعداد لكنها تشمل فرقا للمواجهة القتالية والاستطلاع والخدمات اللوجستية والطيران والنقل.

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