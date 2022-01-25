تحالف دعم الشرعية فى اليمن: بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف مشروعة بصنعاء

جدة - نرمين السيد - وأوضح التحالف وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن العملية تأتى استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.

وذكر التحالف أن الدفاعات السعودية دمرت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه ظهران الجنوب، مشيراً إلى سقوط شظايا الاعتراض على المنطقة الصناعية بظهران الجنوب، معلنا فى تقرير أولى وقوع خسائر مادية فى بعض الورش والمركبات المدنية.

وأكد التحالف تدميره لمنصة إطلاق للصواريخ الباليستية بمحافظة الجوف اليمنية، وقال إنها استخدمت أمس بعملية إطلاق صواريخ باليستية.

وكان تحالف دعم الشرعية فى اليمن قد أعلن فى وقت سابق عن اعتداء وحشى بصاروخ باليستى سقط بالمنطقة الصناعية فى أحد المسارحة بجازان "جنوب غرب السعودية"، كما اعترض ودمر مسيرتين انطلقتا من محافظة الجوف اليمنية، لافتا إلى أنه يتابع بقية المسيرات المفخخة التى انطلقت من محافظة الجوف اليمنية.

وأوضح أن هذه المحاولة الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية، كاشفا عن إصابة مقيم بإصابة طفيفة، وفق تقرير أولى.

وأشار التحالف إلى وقوع أضرار مادية فى عدد من الورش والمركبات المدنية بالمنطقة الصناعية بأحد المسارحة، وإصابتان طفيفتان لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية والسودانية، معتبرا أن الاستهداف متعمد وممنهج لتهديد حياة المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة.

وشدد تحالف دعم الشرعية فى اليمن على أن الاستجابة الفورية للتهديد تحتم التعامل بحزم مع هذا الاعتداء الآثم والوحشى.