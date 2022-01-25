إندونيسيا: 18 قتيلا فى اشتباكات داخل ملهى ليلى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، مقتل 18 شخصا على الأقل خلال اشتباكات وقعت بين مجموعتين داخل ملهى ليلى فى بلدة سوروج التابعة لمقاطعة بابوا الغربية فى إندونيسيا، حيث قضى معظم الضحايا بعد حريق فى النادى نتيجة الاشتباكات.





وقال آرى نيوتو سيتياوان، قائد شرطة سورونج الإندونيسية، فى بيان: "اندلع الاشتباك الليلة الماضية، الساعة 11 مساء. وهو نزاع طويل مرتبط باشتباك بدأ السبت"، لافتًا إلى أن ضحية واحدة تعرضت للطعن، بينما لقى 17 آخرين حتفهم فى حريق ملهى. وقال إدوارد بانجايتان، رئيس قسم الصحة فى شرطة سورونج: "عثرنا على 17 جثة، وجميعها كانت فى الطابق الثانى. وقمنا بنقل الجثث إلى مستشفى سيليبى سولو". وأضاف سيتياوان: "بدأ الحريق فى النادى فى الطابق الأول. وحاولنا إجلاء أكبر، لكن بعد أن أخمد رجال الإطفاء الحريق هذا الصباح، وجدنا بعض الجثث هناك"، حيث أظهرت لقطات تلفزيونية احتراق خلف خط للشرطة وسيارات محترقة. فيما تحقق الشرطة فى الحادث.

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