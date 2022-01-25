الهند: 255 ألفا و874 إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء، تسجيل 255 ألفاً و874 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 39 مليوناً و799 ألفا و202 حالة.





وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم تسجيل 614 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالى الوفيات إلى 490 ألفا و462 حالة. وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة فى الهند بلغ مليونين و236 ألفا و842 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 37 مليوناً و71 ألفاً و898 شخصاً، وذلك بعدما تعافى 267 ألفاً و753 شخصاً خلال ال24 ساعة الماضية.

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