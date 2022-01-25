3 وفيات.. الأمم المتحدة تتحدث عن معاناة اللاجئين السوريين مع البرد الشديد

جدة - نرمين السيد - ولفتت المنظمة إلى أن هناك ثلاثة أطفال سوريين لقوا مصرعهم، فيما تعرض مئات الآلاف من الأشخاص "لخطر كبير" فى أعقاب عواصف شتوية شديدة تضرب سوريا والدول المجاورة.
وحذرت المنظمة فى تقرير من أن "هجمة العواصف الشتوية الشديدة تؤدى إلى تفاقم الوضع المعيشى للنازحين السوريين، وكذلك السوريين الذين يعيشون فى لبنان والأردن، حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة أقل مما كانت عليه فى 40 عاما، لتصل إلى 14 درجة مئوية تحت الصفر".
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