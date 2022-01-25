تدريبات بحرية روسية صينية مشتركة فى بحر العرب

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان: "جرت تدريبات بحرية روسية صينية مشتركة فى القسم الغربى من بحر العرب، وتحمل اسم "بحر السلام-2022". وأشار البيان إلى أن القوات البحرية الروسية والصينية قامت خلال التدريبات بتنفيذ مناورات تكتيكية، والتدريب على تفتيش سفينة شحن مختطفة وتحرير طاقمها.

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