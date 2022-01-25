البنك الدولى: الانهيار الاقتصادى فى لبنان من تدبير النخبة الحاكمة

جدة - نرمين السيد - قال البنك الدولى فى تقرير اليوم الثلاثاء، إن إيرادات الحكومة اللبنانية انخفضت إلى النصف تقريباً فى 2021، مؤكدا أن انهيار الاقتصاد اللبنانى "من تدبير قيادات النخبة فى البلاد"، و"يعرّض لخطر الاستقرار والسلم الاجتماعى.





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