شحن شدات ببجي موبايل PUBG MOBILE بأكثر من طريقة وبخطوات سهلة للغاية

طريقة شحن شدات ببجي، ببجي هي اللعبة التي حصدت العديد من النجاحات بسبب إعجاب الملايين بها من كل مكان في العالم، حيث أنهم يلعبون طول النهار والليل بسبب أحداث اللعبة المثيرة والمدهشة، وبالرغم من هذا النجاح الكبير إلا أن مصممي اللعبة يعملون دائما على تطويرها لتكون أفضل ولتنال إعجاب اللاعبين ولكي تزيد من نجاحها أيضا، ولكي يستمتع اللاعب ويتغلب على أعدائه يجب أن يمتلك الأسلحة لكي يتخطى المستويات وذلك من خلال شرائها بواسطة الشدات والتي سوف نقدم كيفية شرائها.

طريقة شحن شدات ببجي2022

يوجد عدة طرق سهلة لشحن شدات ببجي منها:

قم بشحن رصيدك الموجود على جوجل، وذلك عن طريق بطاقة جوجل بلاي.

قم بفتح اللعبة وقم بإدخال الحساب الخاص بك أو الحساب الذي ترغب في شحن الشدات الخاصة بها.

بعد إدخال الحساب سوف تظهر لك علامة الشدات قم بالضغط عليها.

سوف تجد عدة عروض على الشدات، قم بالضغط على العرض المناسب لك.

سوف يظهر لك وسلية الدفع، قم بالضغط على رصيد حساب جوجل.

أسهل طريقة لشحن شدات ببجي 2022

الأشخاص التي لا تمتلك الخبرة في فتح المواقع وشحن رصيدها الخاص بشحن الشدات، أو الأشخاص التي تخشي من إدخال بياناتها الخاصة على أحد المواقع، يقوم بالبحث عن طريقة سهلة ورخيصة من اجل شحن شدات ببجي، وفيما يلي سوف نقدمها لكم.

فتح لعبة ببجي.

الضغط على رمز الشدات.

قم باختيار أحد العروض التي تناسبك، ثم اضغط عليها.

اختيار وسلية الدفع المناسبة لك وقم بسداد المبلغ.

بعد نجاح الشحن سوف تحصل على الشدات.

باستخدام الشدات يمكنك شراء الأسلحة والحقائب وشراء الملابس والسيارات وغيرها، ومن خلال هذه الأدوات سوف تتمكن من الاستمتاع أكثر باللعبة وتخطي مستويات صعبة.

موقع شحن شدات ببجي الرسمي 2022

يعد موقع شحن شدات ببجي الرسمي هو ميداس باي Midasbuy، ويمكن من خلاله الحصول على آلاف الشدات بدون أي مشاكل، حيث يقوم اللاعب بإدخال رقم الأيدي الخاص به، واختيار دولته، ثم يقوم بالاختيار بين عدد الشدات الذي يريده، ثم تأكيد عملية الشحن، والانتظار قليلاً سوف تلاحظ نزول الشدات في حسابك.