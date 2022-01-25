نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع منصة دعم ريف للعاطلين عن العمل الأسر المنتجة reef.gov.sa طريقة التسجيل – القطاعات المشمولة بالدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط موقع منصة دعم ريف للعاطلين عن العمل والأسر المنتجة تسجل دخول، وطريقة التقديم ، ومتى ينزل دعم ريف 1443، رقم هاتف دعم ريف للتواصل مع البرنامج، والأوراق والمستندات المطلوبة للاستفادة من الدعم الذي تقدم المملكة السعودية في مجال القطاعات المرتبطة بالأسر الريفية، حيث تقدم المملكة العديد من برامج الدعم لمساعدة مواطنيها على تحولهم إلى أسر منتجة، ومن أبرز البرامج الخاصة بالدعم التي تم إطلاقها مؤخراً، هو برنامج ريف، وهو البرنامج المُخصص لدعم المزارعين والأنشطة المرتبطة بالزراعة، وربات البيوت الريفيات.

رابط موقع منصة دعم ريف للعاطلين عن العمل الأسر المنتجة (التسجل وطريقة التقديم)

ويهدف برنامج دعم ريف إلى مساعدة الفئات العاملة في مجال الزراعة لتحسين جودة إنتاجهم الزراعي، ويأتي ذلك في إطار خُطة المملكة لتحسين الاقتصاد الزراعي، أما عن وسائل دعم ريف، فيأتي في صورة دعم مادي بالإضافة إلى خدمات وتقنيات تُيسر عمل القائمين على النشاط الزراعي بالمملكة، ومع أهمية هذا البرنامج لملايين المواطنين بالريف السعودي، سنستعرض من خلال هذا التقرير شروط الحصول على الدعم ريفي والمستندات المطلوبة وطريقة التسجيل والتقديم للاستفادة من برنامج دعم ريف للأسر المنتجة وربابات البيوت.

أما عن طريقة التسجيل في برنامج دعم ريف المالي reef.gov.sa، وقيمة الدعم المُتاح والذي تحصل عليه الأسر المنتجة، والقطاعات التي يشملها برنامج دعم ريف، فالتسجيل يتم من خلال منصة دعم ريف الحكومية الرسمية وهي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، والتي تستهدف تقديم خدماتها للعاملين بالقطاع الزراعي وما يتبعه من أنشطة مرتبطة بالزراعة، وذلك من أجل سعي الوزارة في تقديم يد العون في سبيل تطوير المشروعات الخاصة بأهل الريف.

القطاعات التي يشملها برنامج دعم ريف 1443

العاملون في مجال إنتاج الثروة الحيوانية.

الأسر العاملة في قطاع إنتاج عسل النحل.

قطاع إنتاج البن العربي.

تطوير زراعة المحاصيل البعلية.

إنتاج الورود والزهور.

زراعة الفواكه الاستوائية.

تربية المواشي.

زراعة الأسماك.

الأسر الفقيرة العاملة في مجال إنتاج المحاصيل الزراعية.

مشروعات ربات البيوت.

شروط الحصول على الدعم الريفي للعاطلين والأسر الريفية (المستندات المطلوبة)

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن الشروط والضوابط التي تمكن الراغبين في الاستفادة من برنامج دعم ريف، وذلك لتطوير المشروعات الريفية القائمة، أو لبدأ مشروعات جديدة، وذلك بهدف تقليل نسبة البطالة للمواطنين القاطنين المناطق الريفية بجميع محافظات المملكة، في إطار سعي المملكة لتوفير دخل مادي يوفر متطلبات الحياة الأساسية لأهل الريف، ومن أهم تلك الشروط ما يلي:

أم يكون الراغب في التسجيل يتمتع بالجنسية السعودية.

العمر للمتقدم لا يقل عن 21 عام.

لا يزيد الدخل الشهري عن 6 ألاف ريال.

أن يكون للمتقدم بالتسجيل حساب مصرفي.

توفر المقدرة على العمل في المهن الزراعية والأنشطة المرتبطة بالزراعة.

إرفاق المستندات المطلوبة لبرنامج ريف، ومنها (صورة الإيبان – شهادة التوثيق – وتقديم تصميم لملصق المزرعة موضوع عليه الشعار الوطني.

مبلغ الدعم المادي ريف 54 ألف ريال بحد أقصى للبرنامج الواحد.

يمكن التسجيل في 3 برامج دعم من خلال منصة ريف في ذات الوقت.

التقديم على دعم ريف إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي فقط.

يجب أولا حصول المتقدم على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية.

رابط وخطوات التسجيل في دعم ريف بشرط الحصول على وثيقة العمل الحر

الدخول على منصة برنامج دعم ريف.

اختيار أيقونة التسجيل كأسر منتجة من أعلى الصفحة والضغط على سجل الآن.

إدخال البيانات المطلوبة بدقة والتي تشمل (الاسم – رقم السجل المدني – رقم الإقامة لحاملي بطاقات التنقل – النوع – تاريخ الميلاد – الحالة الاجتماعية – الحالة الصحية – عدد أفراد الأسرة – رقم الهاتف الجوال – المؤهل العلمي – هل المتقدم موظف أم لا – نوع ومصدر الدخل – السكن -المنطقة التابع لها محل الإقامة

صورة من بطاقة الهوية أو كارت العائلة.

عقد إيجار أو صك البيت وفاتورة كهرباء.

تحديد مجال نشاط الأسرة في مجال الزراعة.

كتابة مختصر عن المشروع.

عدد سنوات العمل بالأرقام.

صورة من بعض المنتجات.

ذكر حسابات التواصل الاجتماعي للمتقدم.

صورة معتمدة من وزارة الموارد البشرية لوثيقة العمل الحر.

إدخال رمز التحقق المرئي.

رقم الحساب البنكي للمتقدم.

الضغط على التالي لتفعيل الحساب بشكل آلي.

الضغط على التقديم لبرامج التنمية الريفية، حيث يسمح البرنامج بالتسجيل في 3 برامج دعم مالي فقط.

رقم هاتف دعم ريف للتواصل مع البرنامج

أتاح برنامج دعم ريف الإلكتروني رقم هاتف لسهولة التواصل والاستفسار، وإمكانيه التواصل مع البرنامج متاحة لجميع الراغبين في التسجيل للحصول على الدعم، وذلك عبر من الرقم المجاني الخاص المختصر (19930)، ويتم الاتصال في الأوقات الرسمية للعمل، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، كما يمكن التواصل عن طريق الحساب الرسمي على تويتر Twitter: https://reefsaudi.com.

متى ينزل دعم ريف 1443

يبدأ صرف وإيداع الدعم المادي لبرنامج ريف لجميع المستحقين بمختلف القطاعات التي يشملها البرنامج، وذلك خلال العشرة أيام الأوائل من كل شهر ميلادي، وذلك من أول يوم بالشهر الميلادي وحتى اليوم العاشر منه.

يبدأ صرف دعم ريف للمسجلين الجدد بعد قرابة شهرين من التسجيل

يتم خلال تلك الفترة (60 يوم) مراجعة ودراسة الطلب، ومراجعة بيانات مُقدم الطلب للتأكد من صحتها وجدية المشروع المُقدم، وانطباق الشروط الخاصة باستحقاق الدعم.

خطوات طريقة التسجيل في ريف

زيارة رابط موقع منصة برنامج ريف وستظهر صفحة التسجيل الرئيسية كما في الصورة التالية.

وستظهر صفحة التسجيل الرئيسية كما في الصورة التالية. الضغط على أيقونة ابدأ بطلب الدعم.

ويُنصح باستخدام الكمبيوتر لتفادي المشاكل التي قد تظهر عند استخدام الهاتف لجوال.

قم بإدخال البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة، وبعد ذلك تحديد إقرار .

سيتم إرسال كود أو كلمة سر مؤقتة على الجوال من أربعة أرقام، قم بإدخاله في الصفحة التي تظهر كما في الصورة المرفقة، وبذلك يكون تم التسجيل على حساب جديد

بتسجيل الدخول للحساب بإدخال كلمة المرور المؤقتة المرسلة عبر الجوال والضغط على تسجيل الدخول

بعد تسجيل الدخول ستظهر صفحة خاصة برقم الحساب البنكي، قم بإدخال رقم الحساب الخاص بك أو الآيبان، وثم الضغط على حفظ ومتابعة.

ستظهر صفحة تستعرض برامج دعم التنمية الريفية، مثل قطاع الورد والفاكهة، والبن، والعسل، انقر على التقديم للقطاع المطلوب.

الانتقال إلى صفحة جديدة تتضمن حقول يجب تعبئتها وتشمل بيانات المشروع ودراسة الجدوى واسم المشروع ونوعه والقطاع وغيرها من البيانات الأخرى، وإرفاق شهادة العمل الحر.

صفحة دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، قم بتعبئة البيانات المطلوبة “ملخص” حول دراسة الجدوى والتي تأتي على صفحات متتالية

صفحة التحليل المالي والاقتصادي للمشروع وتشمل ملخص تكاليف المشروع، والتكلفة الكاملة من دعاية وإعلان ومعدات، قم بإدخالها في الحقول المخصصة لها

الانتقال إلى صفحة تظهر فيها ملخص الطلب، قم بمراجعتها للتعديل إذا لزم الأمر، قبل الإقرار والضغط على تقديم.

أخيرًا بعد التقديم سيتم إرسال الطلب إلى منصة ريف لدراسته وسيتم الرد عليه بالإيجاب أو الرفض خلال 60 يومًا.

مقدار دعم ريف المادي للأسر المنتجة