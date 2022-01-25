نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخريطة الذكية للهدد الجديدة 1443… تعرف على سبب ازالة الاحياء العشوائية بجدة الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر سبب ازالة الاحياء العشوائية بجدة حيث تم الإعلان من خلال الحكومة السعودية عن جميع الأسباب التي دعتها إلى اتخاذ قرار بإزالة كل الأحياء العشوائية، وتمتلك مدينة جدة مكانة خاصة بين المدن السعودية لأنها من أهم المدن السياحية التي يأتي إليها عدد كبير من السياح من مختلف أنواع البلاد، وبالتالي لا يليق بهذه المدينة السياحية أن يكون مظهرها غير لائق أو تحتوي على أماكن عشوائية تقضي على جمال المدينة.

سبب ازالة الاحياء العشوائية بجدة

تم الإعلان من خلال الحكومة السعودية أن هناك الكثير من الأسباب التي دعتها إلى التخلص من الأحياء العشوائية، ومن أهم تلك الأسباب ما يلي:

افتقار الأحياء العشوائية إلى مختلف أنواع المرافق والخدمات، وبالتالي هناك نقص شديد بها.

حماية جميع السكان من خطر سقوط المباني القديمة التي توجد في هذه الأحياء.

العمل على تحسين المظهر الحضاري للمدينة بالشكل الملائم أمام السياح.

تنظيم الطرقات والشوارع حتى لا تكون مكان لمستنقعات المياه التي تنشر الكثير من الأوبئة.

إعادة البناء مرة أخرى في هذه الأحياء ولكن بعد الحصول على التصاريح اللازمة، والبناء وفقًا للمعايير الخاصة بالسلامة والأمن.

رفع المستوى الاقتصادي والتنموي للسكان في هذه المناطق، مع توفير الخدمات التعليمية لهم.

مشروع إزالة العشوائيات في جدة

تم الإعلان من خلال أمانة جدة عن عدد كبير من الأحياء العشوائية التي توجد في جدة، ويتم العمل على إزالتها بالكامل، وسوف يتم إعادة بنائها مرة أخرى وفقًا لأحدث المعايير الدولية التي تضمن الحياة الكريمة والاستقرار لكل السكان فيها.

مشروع إزالة العشوائيات من جدة هو أحد المشروعات التي تم اعتمادها، والتي تهدف جميعها إلى الوصول إلى رؤية 2030 للمملكة، مع الحرص التام على التوسع العمراني، وتهدف السعودية إلى أن تكون من أفضل دول العالم في البناء والتنظيم وغيره من مجالات متنوعة.

خريطة جدة الذكية للهدد

يُمكنك زيارة الخريطة عبر الضغط على رابط خريطة جدة حيث تحتوي هذه الخريطة على مختلف أنواع الأحياء العشوائية التي سوف يتم التخلص منها، ثم إعادة بنائها مرة أخرى ولكن بشكل منظم وبعد الحصول على كل التصاريح اللازمة، ومن هذه الأحياء: