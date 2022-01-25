الجوازات السعودية تُعلن عن تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة وتأشيرات الزيارة مجانا

تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة وتأشيرات الزيارة مجانا، قامت أمس الاثنين الموافق الرابع والعشرون من يناير لعام 2022 المديرية العامة للجوازات السعودية بالإعلان عن تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة وتأشيرات الزيارة مجانا، وذلك بدون أي مقابل للدول التي تم تعليق قدوم المواطنين منها، ويستمر تنفيذ القرار بتمديد الصلاحية حتى يوم 28/8/1443، أي بإذن الله حتى نهاية شهر مارس الموافق 31 مارس 2022، لذا دعونا نوضح لكم تفاصيل أكثر عن هذا الأمر.

تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة وتأشيرات الزيارة مجانا

أعلنت مديرية الجوازات العامة بالمملكة العربية السعودية عن تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة وتأشيرات الزيارة مجانا، وهذا بناء على توجيهات وتعليمات من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه من كل سواء، وبدئت المديرية بتنفيذ أمر التمديد دون أي مقابل مالي أو دفع رسوم وبطريقة آلية، وهذا ضمن المجهودات التي تملكها المملكة العربية السعودية للتعامل مع تلك الآثار التي ترتيب على إصابة العالم أجمع بفيروس كورونا المستجد، ويأتي هذا الإجراء من أجل الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية سواء سعوديين أو رعايا من الدول الأخرى، وهذا للمساهمة في تخفيف أي آثار مالية أو اقتصادية نتجت عن فيروس كورونا المستجد.

ضوابط وشروط تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة وتأشيرات الزيارة مجانا

سوف يتم تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة وتأشيرات الزيارة مجانا وبطريقة آلية دون دفع أي رسوم مالية، وذلك بالتعاون بين مركز الجوزات ومركز المعلومات الوطني بالمملكة، وسوف يتم التمديد وفق الضوابط التالية: