أكثر من طريقة شحن جواهر فري فاير 2022 عبر موقع غارينا بخطوات سهلة

طريقة شحن جواهر فري فاير 2022، فري فاير هي من أفضل الألعاب، حيث أنها شاهدت نسبة نجاح كبيرة ونالت إعجاب ملايين اللاعبين في مختلف أنحاء العالم، وذلك بسبب المميزات الكثيرة التي تتمتع بها اللعبة وما توفره من أسلحة وأدوات حديثة داخل اللعبة، ولكي يتمكن اللاعب من شراء هذه وتغير الشخصيات والملابس وغيرها، يحب أن يمتلك الجواهر وهي عملة الشراء داخل اللعبة، ولهذا يبحث اللاعبين عن طريقة شحن الجواهر والحصول عليها، وفيما يأتي سوف نقدم طريقة شحنها.

طريقة شحن جواهر فري فاير 2022

يمكنك شحن الجواهر من خلال استخدام الاي دي وذلك عبر أحد المواقع الخاصة بشحن الجواهر ومنها موقع غارينا الذي يوفر الجواهر حسب بيانات اللاعبين بجانب المستوي الذي يلعب به وخطوات الشحن هي.

من خلال شبكة الإنترنت قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي غارينا فري فاير.

قم باختيار شحن جواهر فري فاير.

قم بالضغط على كلمة أبدا.

ثم حدد المستوي الذي وصلت إليه سوء أقل من عشرين أو أكثر.

يتم تسجيل رقم الاي دي بالإضافة إلى تسجيل بيانات المستخدم.

قم بكتابة عدد الجواهر التي تريد شحنها، واختار الطريقة التي ستقوم بالدفع من خلالها.

بعد الانتهاء قم بأغلاق التطبيق، ثم افتح اللعبة للتأكد من شحن الجواهر.

يمكنك الاستمتاع بالجواهر الآن وشراء كل ما تريد من أدوات ومعدات وملابس.

كيفية شحن جواهر فري فاير مجانا

يوجد العديد من المواقع التي توفر لك جواهر مجانا ومن أهمها موقع shop2game.

كما يمكنك الحصول على الجواهر من خلال اكتشاف الأخطاء الموجودة في اللعبة، ثم تقوم بتسجيلها بعد ذلك في الملاحظات وسوف تحصل على الجواهر مجانا.

أيضا يمكنك الحصول على بعض الجواهر من خلال متابعة الإعلانات التي تظهر أثناء اللعب ولا تقوم بعمل تخطى لها، وبد الانتهاء سوف تحصل على الكثير من الهدايا والتي يكون من بينها جواهر لعبة فرق فاير.

مميزات لعبة فري فاير