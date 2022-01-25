موقع نتائج الثانوية العامة 2021 الكويت نتائج الثاني عشر المربع الإلكتروني app.moe.edu.kw

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عمر شويل - جدة موقع نتائج الثانوية العامة 2021 الكويت نتائج الثاني عشر 2021 الكويت من أهم المواقع التي يتزايد عليها البحث في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب اقتراب موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2022 الكويت، فقد انتهى الطلاب في جميع الأقسام العلمي والأدبي والديني من آداء الامتحانات، وسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها وزارة التربية الكويتية، للحفاظ على الطلاب والطالبات والكادر التعليمي والمصححين حتى لا يتعرضوا للإصابة بفيروس كورونا الخطير.

وقد نجحت وزارة التربية الكويتية في أن تجري الامتحانات رغم كل المخاوف والتحديات بسبب كورونا، إلا أنها وبالتعاون مع وزارة الصحة الكويتية وفروا كل سبل الآمان للطلاب من تعقيم للجان والالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتعد مرحلة الثانوية العامة بالنسبة للطلاب من أهم المراحل التعليمية في حياته، فهي التي تأهله إلى دخول الجامعة، وحلم كل طالب كويتي دخول جامعة الكويت العريقة من خلال رابط تقديم جامعة الكويت 2021، لذلك ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض معكم رابط نتائج الثانوية 2021 الكويت، وطريقة استخراج النتائج بكل سهولة.

موقع نتائج الثانوية العامة 2021

رابط نتائج الثانوية 2021 الكويت نتائج الثاني عشر 2022 هو محل اهتمام الكثير من الأسر داخل الكويت، ويستطيع الطالب بكل سهولة معرفة نتيجته من خلال موقع المربع الإلكتروني التابع لوزارة التربية الكويتية، وبعد القيام ببعض الخطوات البسيطة التالية:-

الدخول على موقع المربع الإلكتروني app.moe.edu.kw.

النقر على أيقونة “نتائج الثاني عشر” والموجودة أعلى الصفحة الرئيسية.

إدخال الرقم المدني والنقر على “بحث”.

رابط نتائج الثاني عشر 2021 الكويت

انتهى الطلاب في جميع الأقسام سواء القسم العلمي أو الأدبي أو الديني من الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة، وتقوم لجان التصحيح المنتشرة في ربوع الكويت بتصحيح المواد بعد انتهاء الطلاب من آداء الاختبار الخاص بكل مادة مباشرةً، وتحرص وزارة التربية الكويتية كل الحرص أن يأخذ كل طالب حقه في الدرجات، لذلك تقوم بتصحيح الأوراق من قبل معلمين متخصصين وبعد التصحيح تتم المراجعة والتجميع ورصد الدرجات.

موقع المربع الإلكتروني وزارة التربية الكويتية

وزارة التربية الكويتية من أكثر الوزارات التي استخدمت التكنولوجيا الحديثة في التعليم، وازداد استخدامها للتكنولوجيا الحديثة بعد ظهور وباء كورونا الخطير، فقامت بإنشاء العديد من المواقع الإلكترونية والمنصات التعليمية، ومن أهم هذه المواقع موقع المربع الإلكتروني والذي يتم رفع النتيجة عليه للطلاب حتى يتمكنوا من استخراج نتائج الثاني عشر 2021 الكويت.

موعد إعلان نتائج الثانوية 2022 الكويت

لم تحدد وزارة التربية موعد محدد لإعلان النتائج. لكن من المتوقع أن يتم إعلان نتائج الثاني عشر 2021 الكويت خلال الساعات القليلة القادمة. حيث أن الوزارة تقوم بتصحيح كل مادة بعد الانتهاء من آداء الامتحان الخاص بها مباشرةً. لذلك من المتوقع إعلان النتيجة قريباً جداً ونحن هنا في موقع ثقفني نتابع الأمر لحظة بلحظة. حتى نكون أول من يبشركم بالنجاح ويخبركم بالنتيجة. مع تمنيات أسرة الموقع للجميع بالنجاح والتوفيق.