جدة - نرمين السيد - وحسب الوكالة الفرنسية، فأن انقطاع التيار الكهربائى مرتبط بحادث فى منظومة الطاقة التى تربط دول فى آسيا الوسطى. وفى بيان لها، قالت وزارة الطاقة الأوزبكية، إنها تعمل على حل "انقطاع كبير فى التيار الكهربائى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وكالة الأنباء الفرنسية تكشف سبب انقطاع الكهرباء فى دول آسيا الوسطى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.