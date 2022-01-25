8571 حالة.. كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تسجيل رقما قياسيا فى حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 8571 حالة، مدفوعة بالتفشى السريع لسلالة أوميكرون، وذلك فى الوقت الذى تستعد فيه البلاد لتطبيق قيود معدلة لكبح تفشى المتحور سريع الانتقال.





وأشارت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" إلى أن الحصيلة المسجلة اليوم شملت 8356 إصابة محلية، ليصل بذلك إجمالى الحالات المسجلة إلى 749 ألفا و979 إصابة.

وبحسب الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، تعد هذه المرة الأولى التى تتخطى فيها أعداد الإصابات اليومية 8000 حالة، منذ أبلغت البلاد عن أول إصابة بالفيروس فى العشرين من يناير 2020.

وكان أعلى رقم سجلته البلاد سابقا هو 7848 إصابة فى الخامس عشر من ديسمبر الماضي.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 6588، بعد تسجيل 23 حالة، ليرتفع إجمالى حالات الوفاة المسجلة فى البلاد إلى 6 الاف و588 حالة.