إصابة 7 عسكريين أمريكيين بعد تحطم طائرتهم فى بحر الصين

جدة - نرمين السيد - أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إصابة سبعة عسكريين فى حادث تحطم طائرة من طراز إف-35 سى، عند هبوطها على حاملة الطائرات "يو.اس.اس كارل فينسون" فى بحر الصين الجنوبى، أمس الإثنين، فى حين تمكن طيار من القفز قبل التصادم.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، أوضحت البحرية الأمريكية فى بيانها، أن الطيار تمكن من القفز من الطائرة بسلام، وأنقذته طائرة هليكوبتر للجيش الأمريكى"، مضيفة أنه تم فتح تحقيق فى الحادث.

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