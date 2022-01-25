عاجل.. انقطاع الكهرباء كليًا فى دول كازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، فإن شبكات الجمهوريات السوفيتية السابقة الثلاث مترابطة، مضيفة أنه بالرغم من ذلك، تمتلك كازاخستان اتصال بشبكة الطاقة الروسية التى يمكنها استخدامها لتغطية النقص غير المتوقع.
وأشارت الوكالة إلى أنه تم الإبلاغ عن انقطاع الخدمة فى ألماتى، أكبر مدن كازاخستان، والعديد من المدن الجنوبية الرئيسية بالقرب من الحدود الأوزبكية وقرغيزستان.
وفى بيان لها، قالت وزارة الطاقة الأوزبكية، إنها تعمل على حل "انقطاع كبير فى التيار الكهربائى".
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