اليابان توسع نطاق حالة «شبه الطوارئ» المرتبطة بكورونا

وأفاد المسؤولون، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء كيودو الرسمية، بأنه اعتبارًا من بعد غد الخميس حتى 20 فبراير، استهدف حالة شبه الطوارئ إلى تقليل الضغط على نظام الرعاية الصحية ومنع النقص فى العاملين الأساسيين الذى قد ينجم عن زيادة الإصابات والاتصال الوثيق بالمرضى.
وبموجبها، سيتمكن حكام المقاطعات الـ 18، بما فى ذلك أوساكا وكيوتو وهيوجو فى منطقة كانساى فى غرب اليابان، من طلب المطاعم والحانات لتقصير ساعات عملهم ووقف تقديم المشروبات الكحولية أو تقييدها.
ومن المتوقع، أن يتخذ رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قرارًا نهائيًا فى هذا الشأن فى وقت لاحق بشأن الإضافة وكذلك بشأن تمديد القيود شبه الطارئة التى تم فرضها منذ 9 يناير فى محافظات أوكيناوا وياماجوتشى وهيروشيما إلى ما بعد 31 يناير وحتى 20 فبراير، لاسيما وقد شهدت اليابان تسارعًا فى حالات كوفيد-19 فى الأسابيع الأخيرة، مدفوعة بمتغير أوميكرون شديد الانتقال.
وكانت طوكيو وثلاث محافظات مجاورة من بين 13 منطقة أضيفت إلى شبه الطوارئ الأسبوع الماضى.
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