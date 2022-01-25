لأول مرة.. اليابان بصدد تفعيل برنامج لدعم تجار النفط

جدة - نرمين السيد - وقال هاجيودا - فى مؤتمر صحفى، نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية - إن متوسط ​​سعر بيع لتر البنزين فى البلاد وصل إلى 170.2 ين (أى حوالى 1.5 دولار) حتى يوم أمس الاثنين، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 13 عامًا ليتجاوز بذلك عتبة ال 170 ين المطلوبة لإطلاق خطة الدعم التى تم تقديمها فى نوفمبر الماضى.

وبموجب البرنامج، سيتم دفع إعانة قدرها 3.4 ينات لكل لتر إلى 29 موزعًا ومستوردًا للنفط لمدة أسبوع اعتبارًا من بعد غد الخميس بهدف منعهم من رفع أسعار البنزين وزيت الديزل والكيروسين وزيت الوقود بشكل حاد.

وأضاف هاجيودا، فى هذا الشأن:" أنه بالنسبة لأسعار المنتجات البترولية، فقد لوحظ وجود اختلافات بين المناطق، لكننى أتوقع أن يمنع هذا البرنامج ارتفاعات أسعار الجملة ويمنع المزيد من الزيادات الحادة فى الأسعار فى كل منطقة".

وستتم مراجعة حجم الدعم المطلوب بحلول 3 فبراير وفقًا للتغيرات فى أسعار التجزئة للبنزين. فيما صرح مسؤول بالوزارة للصحفيين بأن إطار الدعم سيكون سارى المفعول حتى نهاية مارس القادم.

وعزا المسئول، الذى رفض الكشف عن اسمه، الارتفاع الأخير فى أسعار النفط إلى وجهة نظر مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بأن تأثير متغير أوميكرون من فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد سيكون مؤقتًا وكذلك مخاوف الإمداد فى الدول المنتجة للنفط وتزايد التوترات العسكرية فى أوكرانيا.