إسبانيا: سفننا وطائراتنا المتواجدة شرق أوروبا هدفها دفاعى

جدة - نرمين السيد - وتأتى المساهمة الإسبانية فى الانتشار العسكرى لحلف شمال الأطلسى فى شرق أوروبا بعد أن ناقش وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس ووزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، الرد المنسق على التهديد الأوكرانى من روسيا فى اجتماع فى واشنطن يوم الثلاثاء.

يأتى ذلك بينما ينفى الكرملين أنه يخطط لشن هجوم، لكنه يقول إنه قد يتخذ عملا عسكريا غير محدد إذا لم يتم تلبية قائمة المطالب، بما فى ذلك تعهد حلف شمال الأطلسى بعدم قبول أوكرانيا كعضو على الإطلاق.