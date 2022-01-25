كوريا الجنوبية تسجل أعلى رقم بإصابات كورونا منذ بدء الجائحة

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تسجيل رقم قياسي بعدد إصابات فيروس كورونا، هو الأعلى منذ بدء الجائحة.
وقالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنه تم تسجيل 8356 إصابة محلية في آخر 24 ساعة، ما رفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 749979 إصابة.
وتعد هذه المرة الأولى التي تتخطى فيها أعداد الإصابات اليومية 8000 حالة، منذ أبلغت البلاد عن أول إصابة بالفيروس في العشرين من يناير 2020.
وكان أعلى رقم يومي سجلته كوريا الجنوبية سابقا هو 7848 إصابة في الخامس عشر من ديسمبر الماضي.
ووصلت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 6588، بزيادة 23 حالة عن يوم الاثنين. وبلغ معدل الوفيات 0.88%.
وكانت كوريا الجنوبية، أعلنت أمس أن متحور "أوميكرون" أصبح السلالة المهيمنة في البلاد، بعد 52 يوما من الإبلاغ عن أول حالات الإصابة به.
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