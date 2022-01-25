إصابة 7 في حادث أثناء هبوط طائرة إف-35 على حاملة طائرات أمريكية

قالت البحرية الأمريكية إن سبعة عسكريين أصيبوا وتمكن طيار من القفز من طائرته يوم الاثنين في حادث وقع بينما كانت الطائرة وهي من طراز إف-35 سي تهبط على حاملة الطائرات يو.اس.اس كارل فينسون في بحر الصين الجنوبي.
وجاء في بيان للبحرية أن الواقعة حدثت أثناء “عمليات تحليق روتينية” في بحر الصين الجنوبي.
وأضاف البيان أن الطيار “تمكن من القفز من الطائرة بسلام وأنقذته طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الأمريكي.”
وقال البيان إن حالة ثلاثة من المصابين استلزمت نقلهم إلى منشأة طبية في مانيلا بينما تم علاج أربعة على متن حاملة الطائرات. وأضاف أن المصابين الثلاثة في حالة مستقرة.
وأكدت البحرية أن تحقيقا يجري في الحادث.
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