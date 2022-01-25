الصين تسجل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء تسجيل 45 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الاثنين انخفاضا من 57 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 18 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، وباقي الإصابات لوافدين من الخارج.

وسجلت الصين 43 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 27 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الاثنين 105705 إصابات مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.