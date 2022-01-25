مصرع 19 في مشاجرة وحريق في حانة في بابوا بإندونيسيا

قالت الشرطة إن 19 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد إضرام النار في حانة في إقليم بابوا الغربية في إندونيسيا عقب شجار بين عصابات متنافسة من الشبان في المنطقة.

وذكر مسؤول في الشرطة أن شخصا قُتل طعنا في المشاجرة التي وقعت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء قبل إشعال النار في المكان بينما حوصر 18 في الداخل.

وقال أدم إرويني المتحدث باسم شرطة بابوا الغربية لقناة مترو التلفزيونية “المشاجرات بين الشبان في المدن أمر طبيعي، لكن هذه هي المرة الأولى التي تُسبب فيه كل هذه الوفيات”.

وأضاف أن الحادث الذي وقع في سورونج عاصمة الإقليم لا يزال قيد التحقيق، وليس واضحا ما إذا كان عدد الوفيات سيرتفع.

وقال ديدي براسيتيو المتحدث باسم الشرطة الوطنية إن المشاجرة كانت بين عصابتين متنافستين من جزيرة الملوك المجاورة.