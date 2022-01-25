نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحين تعرف نتائج الصف الثاني عشر نتيجة الثانوية الكويت بالمربع الإلكتروني الترم الأول 2022 ku.edu في المقال التالي
نتائج الثانوية العامة بالكويت يترقبون أولياء الأمور خلال اللحظات القادمة نتائج الثانوية العامة بالكويت حيث تم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة بالكويت بعد الانتهاء من الامتحانات يوم الاثنين ٢٤ من يناير الحالي ٢٠٢٢ حيث أكدت وزارة التربية، والتعليم أنه تم الموافقة على عرض نتائج الطلبة في اليوم التالي بعد الانتهاء من رصد العلامات بكافة اقسامها سنوضح لكم التفاصيل من خلال هذا المقال حيث أن العديد من الطلبة والطالبات في جمهورية الكويت الشقيقة ينتظر بفارغ الصبر إعلان النتائج التي من المتوقع أن تعلن اليوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرون من الشهر الجاري في العالم 2022.
نتائج الثاني عشر وتصريحات وزارة التربية والتعليم الكويتية
نتائج المربع الإلكتروني الجدير بالذكر وأنه قد صرحت وزارة التربية والتعليم بدولة الكويت بالتصريحات التالية:
- أخر موعد لمعرفة نتيجة الثانوية العامة للصف الثاني عشر تنتشر على الموقع الإلكتروني الرسمي خلال الساعات القادمة.
- تم مراجعة الاختبارات بعناية، وذلك لضمان الحصول لكل طالب على درجاته، وعلاماته بدقة.
- من الممكن لكل طالب الحصول على النتائج من خلال الرابط الرسمي لوزارة التربية، والتعليم بدولة الكويت.
- الموقع الإلكتروني جاهز لتحميل كافة نتائج الطلاب على كافة محافظات الكويت.
- سيتم إعلان أسماء أوائل طلبة الثانوية العامة بالكويت، وذلك بمجرد التصحيحات، والتدقيق لدرجات الطلاب.
- الرابط الخاص بنتائج الثانوية العامة بالكويت ٢٠٢٢ بالرقم المدني
- الجدير بالذكر أن موقع المربع أظهر مؤخرًا نتائج المرحلتين المتوسطة، والابتدائية حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج ثانوية “الصف الثاني عشر” بدولة الكويت 2022 باتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى رابط الصندوق الإلكتروني لنتائج الصف الثاني عشر.
- قم بتسجيل الدخول إلى موقع المربع.
- ثم بعد ذلك اضغط على نتائج الصف الثاني عشر.
- ثم قم بإدخال الرقم المدني للطالب.
- ثم سجل رقم جلوس الطالب.
- ثم قم بالضغط على أيقونة الاستفسار الآن.
- بمجرد الضغط فوق رمز الاستعلام سينقلك المتصفح إلى صفحة جديدة تحتوي على جميع بيانات الطالب.
- حيث تسعى وزارة التربية، والتعليم الكويتية إلى تسهيل وصول طلاب الثانوية العامة إلى النتائج بعد استكمال الامتحانات بشروط وقائية، وإجراءات ضد ظهور فيروس كورونا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ