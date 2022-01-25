الحين تعرف نتائج الصف الثاني عشر نتيجة الثانوية الكويت بالمربع الإلكتروني الترم الأول 2022 ku.edu

نتائج الثانوية العامة بالكويت يترقبون أولياء الأمور خلال اللحظات القادمة نتائج الثانوية العامة بالكويت حيث تم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة بالكويت بعد الانتهاء من الامتحانات يوم الاثنين ٢٤ من يناير الحالي ٢٠٢٢ حيث أكدت وزارة التربية، والتعليم أنه تم الموافقة على عرض نتائج الطلبة في اليوم التالي بعد الانتهاء من رصد العلامات بكافة اقسامها سنوضح لكم التفاصيل من خلال هذا المقال حيث أن العديد من الطلبة والطالبات في جمهورية الكويت الشقيقة ينتظر بفارغ الصبر إعلان النتائج التي من المتوقع أن تعلن اليوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرون من الشهر الجاري في العالم 2022.

نتائج الثاني عشر وتصريحات وزارة التربية والتعليم الكويتية

نتائج المربع الإلكتروني الجدير بالذكر وأنه قد صرحت وزارة التربية والتعليم بدولة الكويت بالتصريحات التالية: