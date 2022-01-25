نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الثانوية العامة بالكويت 2022 عبر موقع المربع الإلكتروني للنتائج في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت وتيرة البحث بشكل كبير منذ صباح اليوم من جابب آلاف الطلاب والطالبات عن نتيجة الثانوية العامة بالكويت على محرك البحث “جوجل”، وقد بذلت وزارة التربية الكويتية جهد كبير في استكمال العام الدراسي وإقامة الإختبارات في كافة الصفوف خاصة الثانوية العامة بنجاح تام، ومن الجدير بالذكر أن يوم أمس الرابع والعشرين من يناير كان اليوم الأخير الذي أنهى فيه الطلاب امتحاناتهم وينتظرون الآن ظهور النتيجة الخاصة بهم بفارغ الصبر في جو من التوتر والقلق، وتُعد المرحلة الثانوية أهم مرحلة تعليمية للطالب حيث تُعده لدخول المرحلة الجامعية التي تؤهله للخروج لسوق العمل، وفي إطار اهتمامنا في موقعنا بكافة أخبار التعليم في دولة الكويت نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم رابط الإستعلام عن نتيجة الصف الثاني عشر بالكويت، فتابعونا.

نتيجة الثانوية العامة بالكويت

كثرت الأسئلة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر حول موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة بدولة الكويت، ومن المنتظر ظهور نتيجة الصف الثاني عشر خلال اليوم 25 يناير بعد أن أنهت لجان التصحيح عملها في كل المواد حيث كان التصحيح بعد كل مادة من اجل سرعة ظهور النتيجة، ونوضح لكم خطوت الإستعلام عن نتائج الثانوية العامة عبر موقع المربع الإلكتروني كالتالي:

أولاً يجب على الطالب الولوج إلى الموقع الرسمي للمربع الإلكتروني للنتائج على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً ابحث عن خيار “نتيجة الصف الثاني عشر” واضغط عليها.

ثالثاً على الطالب إدخال الرقم المدني الخاص به.

رابعاً قم بالنقر على “عرض” لتظهر لك كافة المعلومات عن نتيجتك.

المربع الإلكتروني للنتائج

أطلقت وزارة التربية الكويتية موقعاً مخصصاً للطلاب للإستعلام عن نتائجهم في كافة الصفوف الدراسية يُسمى المربع الإلكتروني للنتائج، ويُمكنكم الإستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الخطوات الموضحة بالأعلى، ونتمنى لكل أبنائنا الطلاب دوام النجاح والتفوق.

وأخيراً يُمكننا أن نقول أننا انتهينا من كتابة المقال بعد أن وضحنا كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بنتيجة الطلاب في الثانوية العامة الكويتية، ونتمنى أن يكون المقال قد نال إعجابكم، وسنجيب على كل استفساراتكم فقط قم بترك تعليق بالأسفل بسؤالك.