نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط مباشر” رابط موقع المربع الإلكتروني “app.moe.edu.kw” موقع نتيجة الثانوية العامة الكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط موقع المربع الإلكتروني، للنتائج هو الهدف الأول في عمليات البحث في الكويت خلال الساعات الماضية، للإطلاع على نتائج الصف الثاني عشر للفصل الدراسي الأول 2022/2021، بعد أن أعلنت وزارة التربية عن نجاحها في إنهاء الاختبارات، وسط الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد جراء الإصابات المتزايدة لفيروس كورونا المستجد، ونحن عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم رابط النتائج المباشر الفعال للبحث على النتيجة في ثلاث خطوات فقط، فكونوا معنا لمعرفة كل ما هو مستجد يخص النتائج المرتقبة خلال الساعات القليلة القادمة، عبر موقع وزارة التربية والمربع الإلكتروني.

رابط موقع المربع الإلكتروني للنتائج

في البداية نصيحة هامة يجب الحرص على التأكد من البيانات التي تقوم بإدخالها للموقع، لتحصل على النتيجة الصحيحة، ثم أتبع الخطوات السليمة لإستخراج النتيجة من مصادرها الرسمية المعتمدة، من قبل الوزارة وهي كما يلي.

موقع المربع الإلكتروني

أدخل على الرابط المباشر app.moe.edu.kw.

أو رابط الوزارة الرسمي moe.edu.kw.

سجل الرقم المدني ورقم الجلوس.

أنقر على بحث لتظهر النتائج.

وزارة التربية الكويتية

نفت وزارة التربية الكويتية المزاعم التي تتردد عن صعوبة الامتحانات في الفصل الدراسي الأول، على لسان وكيل وزارة التربية، وكان عدد من الطلاب قد صرح لجريدة الأنباء الكويتية عن صعوبة بعض المواد، وخاصة مادة الأحياء للقسم العلمي، والذي أسبتت العمليات العشوائية للتصحيح أنها نتائج جيدة في تلك المادة، وقالت أن الاختبارات في مجملها في مستوى الطالب المتوسط.

نتائج الصف الثاني عشر الكويت

تترقب الطلبة نشر النتائج بين اللحظة والأخرى لمعرفة النتيجة والاطمئنان على درجاتهم، خاصة أن الثانوية العامة من أهم السنوات الدراسية في حياة الطلاب العلمية، والتي يتحدد على أثارها مستقبل الطالب، ويتم تحديد الكلية التي سيكمل بها دراسته الجامعية، واليوم سوف يتم نشر النتيجة حتى تنهي الوزارة حالة الترقب والقلق لدى الطلاب في جميع المحافظات الكويتية.

الثانوية العامة الكويتية 2022

أعلنت وزارة التربية أن فترة التسجيل للثانوية العامة الكويتية نظام “المنازل”، سوف تنطلق بداية من غداً الأربعاء الموافق 2022/01/26 وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وحددت الوزارة المستندات المطلوبة وشروط التسجيل سواء للطلاب الكويتين أو الطلاب المقيمين، وشددت على الالتزام بموعد التسجيل الإلكتروني.