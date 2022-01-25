السعودية والعراق يوقعان مذكرة تفاهم فى مجال الربط الكهربائى

جدة - نرمين السيد - وكان حميد الغزى الأمين العام لمجلس الوزراء العراقى، قد أكد خلال كلمة له فى ملتقى الأعمال العراقى – السعودي، الذى انطلق أمس فى الرياض، إن "تأسيس المجلس العراقى السعودى كان بداية لصفحة جديدة فى علاقات البلدين".
وأضاف، أن "المجلس التنسيقى نتج عنه بعض الإنجازات الملموسة فى تطوير العلاقات منها فتح منفذ عرعر الحدودى الذى كان مغلقا منذ سنوات".
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