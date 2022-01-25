زلزال قوى يضرب هايتى ويقتل شخصين

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "رويترز"، قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، إن الزلزال الأول وقع فى منطقة قريبة من مدينة لى كاى، ثم حدثت هزتان تابعتان بقوة 4.4 و5.1 درجة فى نفس المنطقة.
ويأتى الزلزال القوى بعد ستة أشهر فقط من زلزال قوى وقع فى هايتى وخلف دمارًا واسعًا. ولقى أكثر من ألفى شخص حتفهم فى ذلك الزلزال الذى بلغت شدته 7.2 فى أغسطس.
وقال شاهد عيان، إن الزلزال استمر لوقت قصير، لكنه كان قويًا، وشعر به سكان فى العاصمة بورت أو برنس. وقالت هيئة الحماية المدنية فى هايتى، مقتل شخصين اثنين جراء الزلزال، مضيفة أن طريقًا وجسرًا دمرا أيضا.
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