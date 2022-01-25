فرنسا: نأمل فى انخفاض حدة الموجة الحالية لإصابات كورونا بحلول مارس

جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير الصحة، إنه يأمل أن تنخفض حدة الموجة الحالية لإصابات كورونا بحلول منتصف مارس، مشيرا فى نفس الوقت إلى أن الحكومة تتوقع استمرار الضغط على المستشفيات بسبب الإصابات حتى الشهر المقبل.
يشار إلى أن ما يقرب من 400 شخص فى فرنسا نقلوا أمس إلى المستشفى بسبب الإصابة بفيروس كورونا، توفوا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى رقم منذ أبريل الماضى.
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