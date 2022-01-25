حالة الطقس اليوم وغدًا وتحذير شديد اللهجة من الأرصاد الجوية المصرية

حالة الطقس اليوم وغدًا وتحذير شديد اللهجة من الأرصاد الجوية، حيث تحذر هيئة الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ الحرص الشديد من موجة الصقيع التي تنتاب البلاد هذه الأيام، حيث قامت الدكتورة منار غانم وهي عضة المركز الإعلامي للأرصاد الجوية المصرية بالتصريح على أن الطقس اليوم سوف يكون باردًا أثناء فترة النهار كما أن البرودة سوف تزداد وتشتد أثناء دخول ساعات الليل وذلك على كافة أنحاء البلاد حيث إن درجة الحرارة العظمى لهذا اليوم 15 درجة كما أن الصغرى سوف تقل بمقدار 10 درجات لتصل إلى 5 درجات مئوية.

حالة الطقس اليوم وغدًا

كما أضافت الدكتورة منار غانم أن هناك العديد من التغيرات الجوية التي تسود البلاد.

حيث يوجد منخفض جوي شديد البرودة خلال ساعات.

وأكدت على أن مصر تعيش في أشد وأقسى أيام الصقيع والبرودة.

حيث تصل درجات الحرارة في الليل إلى 5 درجات مئوية وتنتاب البلاد الأمطار الغزيرة.

حالة الطقس الآن

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن شمال الصعيد والسواحل الشمالية سوف تتعرض لموجة صقيع عالية وانخفاض شديد جدًا في الحرارة، كما أن تلك المناطق سوف تتعرض لهطول الأمطار الغزيرة، كما أن هذا الصقيع سوف يكون أيضًا في الأماكن الخضراء أثناء الصباح الباكر من اليوم التالي.

حالة الطقس على المناطق الشمالية