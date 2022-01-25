نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج رخصة قيادة سعودية للنساء 1443- 2022 وقيمة الرسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج رخصة قيادة سعودية للنساء وهذا بعد تهيئة كافة المتطلبات الخاصة بقيادة السيدات في المملكة حيث قامت الإدارة العامة للمرور بإنهاء إجراءات عدة مدارس خاصة لتعليم السيدات القيادة وهذا بالتضامن مع بعض الجامعات وهذا تحت قيادة اللواء محمد بن عبد الله البسامي وقد تم عمل اللازم تحت إشرافه لاستخراج رخص القيادة بعد إتمام التعليم بمدرسة القيادة، ولابد من خطوات يجب إتباعها وسنوضحها من خلال موقعنا.

استخراج رخصة قيادة سعودية للنساء

يعد من أهم الحقوق التي أعطتها المملكة العربية السعودية للمرأة تلك الأيام هي استخراج رخصة قيادة سعودية للنساء وهذا تبعا للقرار الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2017 وقامت الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار في العام الذي يليه ومن أهم الشروط الواجبة لاستخراج رخصة القيادة هي:

ألا يقل عمر السيدة عن 18 عاما. أن تكون صحيفتها الجنائية خالية من أي أحكام مخله بالشرف كالسرقة- أو الاعتداء على الشرف. كما يجب خلوها من أي إدانه متعلقة بقضايا المخدرات سواء التعاطي أو الترويج أو الاتجار. تقديم ما يثبت الإقامة السعودية لغير السعوديات. خلو السيدة من أي إعاقة تمنعها من قيادة السيارة. اجتياز اختبار القيادة الخاص بهيئة المرور السعودية. دفع الرسوم الخاصة استخراج رخصة قيادة سعودية للنساء. قبل إصدار الرخصة لابد من تقديم ما يثبت عدم وجود مخالفات سابقة للسيدة.

رسوم استخراج رخصة قيادة للنساء

وهو سؤال يطرأ على بال الكثيرين وسوف نبين الرسوم مستحقة الدفع للحصول على الرخصة فيما يلي:

أولا: الرسوم المستحقة للحصول على الرخصة لأول مره تقدر 40 ريال سعودي صالحة لمدة عام.

الرسوم المستحقة للحصول على الرخصة لأول مره تقدر 40 ريال سعودي صالحة لمدة عام. ثانيا: رسوم الرخصة المؤقتة 100 ريال سعودي.

رسوم الرخصة المؤقتة 100 ريال سعودي. ثالثا: رسوم الرخصة الصالحة لمدة 10 سنوات تقدر 400 ريال سعودي.

رسوم الرخصة الصالحة لمدة 10 سنوات تقدر 400 ريال سعودي. رابعا: رسوم الرخصة الصالحة لمدة 5 سنوات تقدر رسومها 200 ريال.

رسوم الرخصة الصالحة لمدة 5 سنوات تقدر رسومها 200 ريال. خامسا: رسوم الرخصة السارية لمدة عامين تقدر 85 ريال.

رسوم الرخصة السارية لمدة عامين تقدر 85 ريال. سادسا:أما عن رسوم رخصة العامين تقدر رسومها 80 ريال سعودي.

حجز موعد رخصة قيادة للنساء

وقد أتاحت الحكومة السعودية معرفة المخالفات المرورية وتحديد موعد لحجز الرخصة للسيدات أون لاين وهذا عن طريق خطوات سهله وهي كما يلي:

الدخول إلى المنصة السعودية أبشر عبر موقعها الإلكتروني.

يتم التسجيل من خلال المنصة في نموذج إصدار الرخصة.

كما يتم الضغط على أيقونة الاستعلامات الإلكترونية والضغط على زر حجز موعد للرخصة.

كتابة كافة البيانات المطلوبة في الخانات المقررة.

دفع الرسوم المقررة للحصول على الرخصة.

ثم الضغط على أيقونة حجز موعد للرخصة.

وهذا من ضمن استراتيجية حماية المواطنين في ظل الظروف المستجدة في السعودية ومعظم البلدان لفيروس كورونا وما يطرأ علية من مستجدات.