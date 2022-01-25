ابدأ رحلة ادخارك.. كيفية فتح حساب المستقبل بمصرف الراجحي 2022 وأهم المميزات

يسعى كثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية إلى ادخار بعض الأموال للاستفادة منها في سد احتياجاتهم، فيما يمكن فتح حساب المستقبل بمصرف الراجحي 1443هـ، وبدء رحلة الادخار خلال فترة زمنيّة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات، وهو عبارة عن حساب ادخاري بصيغة مضاربة تتوافق مع ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية، ويُحدد فيه العميل مبلغًا شهريًّا يستقطع تلقائيًّا من حسابه الجاري، ويحتسب النظام القيم والأرباح المتوقعة طبقًا لنوع ومدة الادخار.

كيفية فتح حساب المستقبل بمصرف الراجحي 2022

ومن الممكن فتح حساب لمستقبل بمصرف الراجحي 1443هـ، أونلاين من خلال التطبق الخاص بالمصرف، وذلك باتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى تطبيق الراجحي عبر الهاتف الذكي أو موقع الراجحي. النقر على الحسابات من القائمة الرئيسية. اختيار حساب المستقبل. واختيار زواج أو سفر أو أي سبب آخر لفتح الحساب. تحديد عدد الأشهر، والنقر على التالي. كما يجب تحديد مبلغ الادخار الشهري ويوم الاستقطاع، والنقر على التالي. ربط الحساب الجاري بحساب المستقبل. الموافقة على الشروط والضوابط. النقر على تأكيد الحساب.

مميزات إنشاء حساب المستقبل ببنك الراجحي

ويشمل حساب المستقبل ببنك الراجحي في المملكة على عددٍ من المميزات التي تلقى قبولا لدى العملاء، وهي كالتالي:

يعد ادخارًا تلقائيًّا، حيث تُخصم الدفعات الشهرية في مواعيد محددة من العميل.

ويحتوي على معدلات ربح تنافسية.

حساب إلكتروني متكامل يجري فتحة وإدارته عبر تطبيق الراجحي.

تحقيق أهداف ادخارية مع مرونة تحديد المدة ومبلغ الاستقطاع والحصول على أرباح بطريقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

إمكانية إنشاء الادخار أو إلغائه في أي وقت دون رسوم.

في حال عدم توفر المبلغ بالحساب في تاريخ استقطاع الدفعة الشهرية، يستطيع العميل إضافة رصيد لحساب المستقبل الادخاري بتاريخ لاحق.

الدفعات تحول شهريًّا من الحساب الجاري إلى حساب المستقبل حتى الوصول للمبلغ المستهدف.

الشروط المطلوبة لفتح حساب المستقبل بالراجحي

ويحتاج العميل لفتح حساب المستقبل في مصرف الراجحي إلى استيفاء عدد من الشروط، وهي على النحو التالي: