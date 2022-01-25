عزل وزير الصحة الأردني 7 ايام بعد اصابته بكورونا

دوت الخليج :- قال مصدر انه تم عزل وزير الصحة الدكتور فراس الهواري 7 ايام بعد تأكيد اصابته بفيروس كورونا و10 ايام اذا ظهرت عليه اعراض . وبين المصدر : ان تم اكتشاف اصابة الهواري خلال الفحوصات الروتينية .

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