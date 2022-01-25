عبد الله بن زايد يثمن موقف روسيا الداعم للإمارات بمجلس الأمن

ثمن وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، موقف روسيا الداعم لدولة الإمارات خلال جلسة مجلس الأمن حول الهجوم الإرهابي الحوثي على منشآت مدنية في أبوظبي، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام"، الثلاثاء.
وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجره الشيخ عبد الله بن زايد مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف.
وفي الاتصال، ثمن الشيخ عبد الله بن زايد موقف روسيا الداعم لدولة الإمارات خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، والتي دان فيها المجلس هذه الهجمات الإرهابية.
وأكد علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية الراسخة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية وحرص البلدين الصديقين على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
من جانبه، أشاد لافروف بالعلاقات الإماراتية الروسية الاستراتيجية الراسخة، والدور البارز الذي تقوم به دولة الإمارات من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وحرصها الدائم على دعم جهود المجتمع الدولي في هذا الصدد.
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