إسرائيل تبحث تقديم جرعة رابعة من لقاح كورونا لجميع البالغين

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان الوزارة بأن التوصية طُرحت بعد أن أظهرت نتائج أن من تلقوا جرعة رابعة أصبحوا محميين أكثر بما بين ثلاث وخمس مرات من الإصابات الشديدة، وأكثر بمرتين من الإصابة بالمرض بالمقارنة بمن تلقوا ثلاث جرعات.
وكانت إسرائيل قد أعلنت أمس الإثنين، تسجيل رقم قياسى جديد بلغ 83088 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا، حيث أصاب متحور أوميكرون بالفعل 10% من سكان إسرائيل فى شهر يناير وحده.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، إنه منذ بداية شهر يناير أصيب 1،000،225 إسرائيليًا بفيروس كورونا، وتوفى ما مجموعه 207 شخصًا.
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