الكرملين: قلقون من التحركات العسكرية الأمريكية فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وكان المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربى، قد أعلن أمس الإثنين، أنه تم وضع ما يصل إلى 8,500 جندى أمريكى على أهبة الاستعداد لأوامر بالانتشار، حيث تتواجد القوات الروسية على الحدود الأوكرانية.
وبتوجيه من الرئيس جو بايدن، أصدر وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، الاستعداد لأوامر الانتشار.
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