نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الثانوية العامة الكويت حساب نسبة الثاني عشر 2021 رابط موقع المربع الالكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثانوية العامة 2021 الكويت بالرقم المدني تزداد عمليات البحث عنها بكثافة من طلاب الصف الثاني عشر، حيث سيتم إعلان نتائج الكويت الكترونياً بالنسبة لكل المراحل التعليمية، جدير بالذكر أن هناك عدد من المدارس قد قامت برفع النتائج وهم ثلاثة عشر مدرسة علي مستوي كافة الكويت، وتبقي عدد من المدارس الكويتية الحكومية وغير الحكومية لم ترفع وأيضا تم اعلان ظهور نتيجة الثانوية العامة وإعلان كشوف الناجحين، وحصد الطلاب المصريين المراكز الاولي في نتائج الثاني عشر بعد، حيث سيتم رفع النتائج الكترونياً عبر موقع المربع الالكتروني، وموقع الطالب النتائج الكويت.

رابط المربع الإلكتروني لنتائج الصف الثاني عشر

أعلنت رسمياً وزارة التربية الكويتية مساء السبت السادس والعشرين من شهر يونيو عن نتائج الثانوية العامة 2021 الصف الثاني عشر كما تم إعلان أسماء أوائل الطلاب على مستوى جميع المناطق بالكويت، ويمكن لطلاب الثانوي العام بالمدارس الكويتية الاستعلام عن النتائج من خلال القيام بالخطوات التالية:

علي طلاب وطالبات الصف الثاني عشر القيام بدخول الموقع الكتروني وهو رابط المربع الإلكتروني. ثم يقوم الطالب بكتابة ما يطلبه الموقع من بيانات وهو الاسم وكتابة الرقم المدني. يقوم بعدها باختيار نتيجة الثانوية العامة. ثم يقوم الطالب بالضغط على أيقونة مكتوب عليها بحث.

أوائل الثانوية العامة 2021 الكويت

أكدت وزارة التربية الكويتية أنه قد تم بالفعل اعتماد نتائج الطلاب والإعلان عن أسماء الأوائل من الطلاب والطالبات في جميع الأقسام الخاصة بالثانوية العامة وهي العلمي والأدبي وكذلك قسم التعليم الديني والمنازل وقد تم نشر أسماء الأوائل عبر الحساب الرسمي لموقع الوزارة على تويتر وأيضا عبر الموقع الرسمي المربع الإلكتروني.

المدارس التي رفعت النتائج في الكويت

أعلنت بعض المدارس في الكويت عن رفع نتائج في العام الحالي، وقد بلغت 787 مدرسة كالتالي:

مدارس حولي بلغت 94 مدرسة قامت برفع النتائج

مدارس التربية الخاصة وقد بلغ عددهم 23 مدرسة

مدارس مبارك الكبير بلغ عددهم 82 مدرسة

مدارس التعليم الخاص وكانوا حوالي خمس مدارس

مدارس الجهراء وكانوا 109 مدرسة

مدارس التعليم الديني كانوا 27 مدرسة

مدارس الفروانية بلغوا 135 مدرسة

مدارس العاصمة وقد بلغوا 141 مدرسة

مدارس الأحمدي وكانوا 171 مدرسة

أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية أنه من المقرر أن يتم اليوم الثلاثاء الخامس والعشرون من يناير 2022 اعلان نتائج الصف الثاني عشر للثانوية العامة بالكويت، حيث سيتم رفع كل نتائج الطلاب، عبر موقع وزارة التربية والتعليم المربع الالكتروني الخاص بكافة نتائج الطلاب، كانت امتحانات الثانوية العامة قد انتهت في الحادي عشر من يناير وبدأت عمليات التصحيح لكل الطلاب.