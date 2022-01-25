نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة نتائج الثانوية العامة 2021 / 2022 الكويت “ظهرت الأن” لجميع الطلاب عبر موقع المربع الالكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثانوية العامة 2021 / 2022 الكويت، أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية صباح اليوم ظهور نتائج الثانوية العامة 2021 / 2022 الكويت على الموقع الرسمي الخاص بالنتائج في الكويت “موقع المربع الالكتروني”، وعليه فقد اشتعلت محركات البحث منذ عدة ساعات للبحث عن رابط وطريقة الحصول على النتيجة، وفي إطار خدماتنا اليومية نقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بهذة النتائج من خلال السطور القادمة.

نتائج الثانوية العامة 2021 / 2022 الكويت

ينتظر جميع طلاب العلمي والأدبي والتعليم الديني إعلان الوزارة عن ظهورنتائج الثانوية العامة 2021 / 2022 الكويت عبر موقع المربع الالكتروني التابع لوزارة التربية الكويتية، ليتمكن الجميع من استخراجها بالرقم المدني، ومنذ أن اعلنت الوزارة عن ظهور النتائج، ويستعد جميع الطلاب لمعرفة النتائج بفارغ الصبر للاطمئنان على مجهودهم خلال هذا العام الذي شهد الكثير من الصعوبات والتحديات، وكانت قد أعلنت الوزارة مسبقا أنه سوف يتم الاعلان عن نتائج الثاني عشر عقب الانتهاء من عمليات تصحيح اوراق الامتحانات ومراجعة ورصد الدرجات ومن ثم اعتمادها بشكل رسمي ، على أن يكون ذلك خلال منتصف الأسبوع الجاري، وبدورها أكدت بعض الصحف الكويتية التي صدرت مساء أمس أن نتائج الثانوية العامة 2022 سوف يتم نشرها عبر الموقع اليوم الثلاثاء الموافق 25 يناير.

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2021 / 2022 الكويت

أكدت وزارة التعليم الكويتية انه تم تفعيل رابط المربع الالكتروني ليتمكن جميع الطلاب من الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2021 / 2022 الكويت، وخاصة بعد ان اكدت المصادر المسؤولة أنه قد انتهى جميع الطلاب من تأدية ما تبقى من امتحانات الصف الثاني عشر، وأوضحت الوزارة انه جاء ذلك في إطار المجهودات التي تبذلها الوزارة للتسهيل على الطلاب في معرفة نتائجهم، وخاصة في ظل ما تشهده البلاد الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا ومتحوره الجديد.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2021 / 2022 الكويت

حددت الوزارة بعض الخطوات التي يتمكن للطلاب من خلالها الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2021 / 2022 الكويت، وتتمثل تلك الخطوات في التالي:

الولوج اولاً إلى رابط المربع الالكتروني .

. ثانياً إدخال بيانات الطالب “الرقم المدني”.

تحديد الشعبة المنتمي لها الطالب.

الضغط على أيقونة بحث.

اصبح الآن الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في الكويت “الصف الثاني عشر” من اهم الامور التي تشغل بال الكثير من الطلاب في مختلف مناطق الكويت، وتحديداً بعد الاعلان الرسمي عن ظهور النتائج على موقع نتائج الكويت “موقع المربع الالكتروني” الذي فعتلة الوزارة، وذلك ليكون الوسيل السهلة في تحصيل النتائج، ورصدنا لكم في السطور السابقة الخطوات التي عليكم اتباعها لتتعرفو على النتائج بسهولة.