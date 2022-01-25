خصومات وعروض أسواق العثيم بالسعودية مستمرةوبقوة

أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية يعتبر من أضخم المراكز التجارية التسويقية مبيعاً وانتشاراً على الإطلاق، ويتميز بتوفير كل المنتجات والسلع الضرورية لكل بيت وأسرة وبأسعار متفاوتة لتناسب جميع العملاء وعروض مستمرة وخصومات تصل ل 50 ٪، ويوجد له العديد من الفروع في جميع أنحاء السعودية ليسهل على العملاء الحصول على المستلزمات الضرورية لهم والأستمتاع بالعروض في بأسهل طريقة وأقل وقت، كل هذا من أجل الحصول على إرضاء العملاء.

العروض الأسبوعية لأسواق عبدالله العثيم بالسعودية:

يشمل العرض الأسبوعي على جميع السلع والمنتجات الضرورية والأساسيىة لكل بيت وأسرة من سلع غذائية متواجده بداخل قسم الألبان والجبن ومنتجات الدواجن واللحوم والفاكهة والخضروات ايضاً، وقسم الأجهزة الكهربائية بكل ما به من أجهزة ضرورية للبيت، وقسم العناية الشخصية وأدوات المطبخ والمفروشات كل هذا متواجد بداخل أسواق العثيم ويتمتع بالعرض والخصومات الهائلة التي يعملها بإستمرار.

عروض أسواق العثيم على السلع الغذائية الضرورية :

يتواجد داخل العرض لهذا الأسبوع دجاج مجمد ساديا عالي الجودة وذات مذاق رائع، العبوة (10×1100 كجم) السعر قبل العرض كان 154 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 135 ريال سعودي، ومتوفر عرض أخر على الكرتون (10×1300كجم) السعر قبل العرض كان 167 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 139.95 ريال سعودي.

يتميز خضار ساديا بجودته العالية ومتوفر بعرض لا تجعله يفوت وإشتري واحدة وأحصل على الأخرى هدية مجانية، بازيلاء خضراء/ذرة حلوة/ فاصوليا خضراء متقطعة /خضار مشكلة مع ذرة العبوة (900 جرام)، سعر 2 حبة داخل العرض 17.95 ريال سعودي.

الجبن الموتزاريلا لا غنى عنها، متوفر داخل العرض أجود الأنواع منها جبن داري (1كجم)، السعر للحبة قبل العرض 36.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 27.95 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على المنظفات :