نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر بنده بالسعودية وخصومات هائلة تصل ل 50٪ في المقال التالي
هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية يعتبر من أكثر الأسواق التجارية انتشاراً ومبيعاً في المملكة، وله شعبية عريقة وهائلة في جميع أنحاء السعودية حيث له العديد من الفروع ليسهل على العميل الحصول على مستلزماتهم في وقت وجيز من خلال التوجه الي أقرب فرع من فروع هايبر ماركت بنده وله ايضاً العديد من الفروع في جميع الدول العربية لذالك فهو يعد الأكثر انتشاراً ومبيعاً داخل وخارج المملكة.
عروض وخصومات هايبر بنده بالسعودية:
يتواجد داخل هايبر بنده جميع السلع والمنتجات الضرورية والأساسيىة لكل بيت وأسرة من سلع ومنتجات غذائية متواجده بقسم الدواجن واللحوم والفاكهة والخضروات والأسماك كل هذا وأكثر متوفر بداخل الهايبر بالإضافة إلى قسم الأجهزة الكهربائية الضرورية لكل منزل وبكل الماركات المتواجدة في الأسواق التجارية، وأدوات المطبخ المطلوبة في كل مطبخ، وبأسعار متفاوتة لتناسب جميع العملاء بالإضافة إلى العروض والخصومات المستمرة دايماً وبقوة على كل المنتجات والأقسام فكل هذا من أجل الحصول على إرضاء العملاء.
عروض هايبر بنده على السلع الغذائية :
- يتواجد داخل العرض الأسبوعي أرز كرنل أبيض جرين فارمز العبوة (5 كيلو)، حيث أن السعر كان قبل العرض 39.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 29.95 ريال سعودي.
- أرز أبيض بنجابي الشعلان العبوة(10 كيلو)، لعمل أشهى المأكولات السعودي والسعر كان قبل العرض 79.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 59.95 ريال سعودي.
- وداخل العرض الأسبوعي ايضاً فول مدمس سادة حدائق كاليفورنيا، متوفر عليه عرض بسعر ممتاز وهدايا مجاناً إشتري 3 وأحصل على أخري مجاناً، العبوة سعة (450 جرام) 3+1 مجاناً السعر كان قبل العرض 13.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 10 ريال سعودي.
- زيت زيتون بكر ممتاز بالريحان/بالفلفل/بخل البلسمك عافية (250 مل)، السعر للعبوة قبل العرض كان 18.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 15 ريال سعودي.
- زيت كانولا أولايت اشتري واحده واحصل على الثانية هدية مجانية، (2×1.5 لتر) السعر للحبة قبل العرض كان السعر 43.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 34.95 ريال سعودي.
- ويتواجد أيضاً بداخل العرض جمبري مزرعة عالي الجودة ومضمون وبمذاق رائع لعمل أشهى المأكولات بالجمبري، السعر قبل العرض كان 39.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر أصبح 22.95 ريال سعودي.
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