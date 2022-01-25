نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بسعر مغري” عروض تقسيط سيارات هيونداي 2021 فترة سداد تصل لـ 30 شهرا في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تقسيط سيارات هيونداي 2021 هذا ما بات تتجه عليه مؤشرات الباحثين من مواطني المملكة العربية السعودية لمعرفة كيفية شراء سيارة هيونداي بالتقسيط، وهناك الكثير من العروض المتاحة من البنوك والشركات وكذلك المعارض التي تقدم خدمة تقسيط السيارات سواء الجديدة والمستعملة ولعل نجد افضلهم شركة اليسر التي تمنح العملاء لديها الكثير من العروض التمويلية المرنة، باعتبار شركة اليسر واحدة من أكبر الشركات المعتمدة من البنك المركزي، ومن هذا المنطلق نود ان نقوم معا بجولة حول مزايا وشروط تقسيط السيارات من اليسر.

عروض تقسيط السيارات من شركة اليسر 2021

تقدم شركة اليسر مزايا مختلفة لعملائها من الراغبين في تقسيط سيارة هيواندي وغيرها، وتشمل المزايا اماكنية منح العميل تقسيط سيارة بدون كفيل، فضلاً على تمكين العميل بالحصول على تمويل للسيارة قد يصل قيمته لـ 300 الف ريالا سعوديا، يتميز التقسيط بعدم وجود هامش ربح تنافسي، بجانب فترات السداد قد تصل مدتها نحو 60 شهرا.

شروط تقسيط السيارات من شركة اليسر

وضعت شركة اليسر عدد من الاشتراطات ينبغي توافرها من أجل للحصول على موافقة بتمويل السيارات والتي تضمنت كالتالي:

ينبغي أن يكون راتب المتقدم على تمويل السيارات أن لا يقل راتبه عن 5000 ريال.

أما عن المقيمين ينبغي ان لا يقل الراتب عن 6000 ريالا.

أن يكون الشخص المتقدم موجود في وظيفته لفترة لا تقل بأي حال من الأحوال عن ثلاثة أشهر للمواطنين و ستة أشهر للمقيمين.

ينبغي الا يتجاوز عمر المتقاعدين عن 70 عاما، ولا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما ولا يتجاوز عمر 60 عاما.

ماهي الأوراق المطلوبة لتمويل السيارات من شركة اليسر

لتمكين المتقدم على الموافقة للتمويل هناك بعض من الأوراق يستلزم تحضيرها والتي تضمنت الآتي:

على المتقدم تحضير يقوم بتقديم بطاقة الهوية ويشترط ان تكون سارية.

ينبغي توفير خطاب لتعريف الراتب من الغرفة التجارية وذلك للعاملين بالقطاع الخاص.

ينبغي تحضير رخصة قيادة ويشتؤط ان تكون سارية.

ينبغي للمقيمين جواز سفر ساري.

ينبغي تقديم من البنك كشف.

ينبغي تقديم نموذج استقطاع خاص من الراتب وذلك يقع للمتقاعدين.

ينبغي توافر عنوان وطني يشترط أن يكون معتمد.

ينبغي ان تمون السيارة من أحد المعارض المعتمدة للشركة ويقوم المتقدم بتقديم عرض لسعر السيارة.

شركة اليسر لتمويل السيارات المستعملة

تتيح شركة اليسرعدد من المزايا على تمويل السيارات المستعملة لمواطنين المملكة العربية السعودية قد لا تجدها في الشركات الأخري، حيث تقدم تخفيضات على سعر السيارة المستعمل والتي يحددها العميل حسب اختياره لها من ثم يتم اتفاق على المبلغ الشهري لمقرر سداده للشركة وفقا لامكانيات العميل التي تمكنه الشركة من حق تحديدها.