استقبال منصة دعم الكهرباء الأردن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن التسجيل عبر kahraba.gov.jo

رابط منصة دعم الكهرباء الأردن، من أهم كلمات البحث حالياً في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك للراغبين في الاستفادة من نظام التعريفة الجديدة للكهرباء والدعم المقرر لها، فقد حددت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رابط تسجيل دعم الكهرباء، حيث سيبدأ تطبيق الاستفادة من دعم الكهرباء مع بداية أبريل 2022، ويستفيد من هذا النظام القطاع المنزلي من خلال أحد طريقين إما بالاستفادة من دعم الكهرباء حسب الاستهلاك، أو الحصول على الدعم المباشر بالخصم من فاتورة الكهرباء، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نعرض عليكم تفاصيل الموضوع، والرابط الرسمي المباشر للتسجيل والاستفادة من دعم الكهرباء.

رابط منصة دعم الكهرباء بالأردن

الدخول على الموقع الإلكتروني “kaharba.gov.jo“.

الضغط على ابدأ التسجيل.

ثم تحديد الفئة المناسبة التابع لها المستفيد.

ملئ البيانات الشخصية في الأماكن المخصصة لها.

الضغط على زر التحقق للتأكد من صحة البيانات.

تسجيل رقم الهاتف النقال.

يصل رمز التحقق في رسالة على الهاتف النقال.

تقوم بكتابته في الخانة المخصصة لذلك على الموقع.

الضغط على إضافة عداد كهرباء واشتراك.

يتم كتابة رقم العداد ورقم الاشتراك أوالمرجع في الخانات المخصصة لذلك.

تقوم باختيار شركة الكهرباء التابع لها عداد الكهرباء.

تعبئة البيانات المطلوبة.

الضغط على مربع استعلام للتأكد من صحة البيانات.

النقر على مربع التعهد والإقرار.

ثم الضغط على حفظ لتظهر رسالة أنه سيتم شمولك بالدعم.

الفئات المستفيدة من دعم الكهرباء

حامل الجنسية الأردنية ويملك دفتر للعائلة بصفته رب الأسرة سواء “متزوج، أرمل، مطلق”.

الأردني الأعزب الذي أصبح رب أسرة بدفتر عائلة منفصل.

المتزوج من أكثر من زوجة يتم إتاحة الدعم لأكثر من اشتراك بعدد الزوجات المدرج أسمائهن بدفتر العائلة.

الأردنيات المتزوجات من غير أردني على أن يكون لديهن رقم وطني ويحملون صفة رب الأسرة.

مستفيدو برنامج الدعم التكميلي وبرامج تكافل 1و3.

المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية.

المنتفعين من المكرمة الملكية السامية من الأردنيين.

أبناء قطاع غزة بشرط أن يكونوا أرباب أسر ويكون لديهم رب أسري.

من ليس لديه ربط أسري من أبناء قطاع غزة يتم مراجعة دائرة الأحوال المدنية وعمل الربط الأسري.

حاملين الجوازات الأردنية المؤقتة ولا يملكون ربطاً عائلياً.

التسجيل على دعم الكهرباء بالأردن

يشمل التعديل على التعريفة الكهربائية القطاع الاقتصادي والقطاع المنزلي، وقد حرصت الدولة على وضع الدعم ليستفيد عدد من المواطنين الذين يستهلكوا أقل للكهرباء، وكذالك للحث على ترشيد الاستهلاك وذلك لكون طاقة الكهرباء يستفيد منها مختلف القطاعات، وقد أوضحنا خلال السطور السابقة الرابط المخصص للتسجيل على دعم الكهرباء.