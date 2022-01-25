العراق: إنجاز الربط الكهربائى مع السعودية خلال عامين

جدة - نرمين السيد - قال وزير الكهرباء العراقى، عادل كريم، اليوم الثلاثاء، إن إنجاز الربط مع السعودية سيتم خلال عامين، وذلك على هامش توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائى مع وزير الطاقة السعودى، الأمير عبد العزيز بن سلمان ال سعود.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال الوزير عادل كريم، إن "السوق العراقى مفتوح أمام الشركات السعودية"، مؤكدًا أن مشروع الربط الكهربائى بين البلدين هو "الخطوة الاولى للتعاون، وستكون هذه المرحلة الأولى لمجموعة من المشاريع". فيما أكد وزير الطاقة السعودى الأمير عبد العزيز بن سلمان ال سعود، على أن "ما يربط السعودية بالعراق أكبر من الكهرباء، وهناك دم وروابط اجتماعية وتاريخ مشترك وتواجد مشترك، سواء بين الأسر العراقية والسعودية". وأضاف أنه: "من العيب ألا نذكر تعاون الحكومة العراقية فيما يتعلق بالتعاون النفطى والغاز تاريخيًا، وهو الأنجح تاريخيًا"، لافتًا إلى أن "هذه المذكرة جاءت وفق دراسة كاملة بين البلدين لمشروع الربط الكهربائى بين البلدين، وتحقيق مردودات اقتصادية، ودخول الطاقة المتجددة، إضافة الى ما يجنيه البلدين من تعزيز سوق لإنشاءات الكهرباء بين البلدين".

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